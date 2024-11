OSA '24, Marco Alverà punta sull'IA: "Grandi occasioni in Italia"

Milano, 15 nov. (askanews) - Tante idee innovative, ma altrettanta concretezza. Questo, fra i tanti, uno degli obiettivi della due giorni di OSA 360 nella sesta edizione 2024. Temi affrontati con particolare attenzione da Marco Alverà, fondatore e amministratore delegato di Zhero e TES.

Fra gli applausi del pubblico di imprenditori, Alverà ha aperto a nuove possibilità: dalle chance di investire nel continente africano agli sviluppi davvero interessanti dell'Intelligenza Artificiale. Proprio sull'IA, gli orizzonti potrebbero essere illimitati, anche nel nostro Paese: "Capisco benissimo il senso di sopraffazione, perché se ci limitassimo a leggere i giornali, sembra che tutto sia Intelligenza Artificiale, mentre nella sostanza le offerte sono davvero poche. Consiglio a tutti di andare a scoprire queste possibilità e a non vederle come una minaccia, ma come una grande opportunità di trasformazione. Non solo per ridurre i costi e sostituire un essere umano con un algoritmo, ma anche per generare più ricavi. Questo strumento di crescita può permetterci di salire su questo 'treno' che partirà a piena forza entro i prossimi 5 anni. In Italia ci sono enormi competenze di ricerca: per farlo bene, è fondamentale arrivare dal mondo della fisica e della matematica, ovvero campi che sono da sempre eccellenze del nostro Paese".