In questa edizione: Papa Francesco alla sessione del G7 sull'IA. Egitto: Hamas liberi i 33 ostaggi vivi. Xi: "Usa e Cina siano partner, non rivali". Campi Flegrei, terremoto di magnitudo 3.9. Re Carlo, progressi nella lotta al cancro. Calcio, la Salernitana retrocede in serie B.