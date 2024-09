Netanyahu: colpiremo Hezbollah con tutta la nostra forza

Milano, 26 set. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato ai media che promette di continuare a colpire il gruppo libanese Hezbollah con "tutta la forza" durante il suo arrivo a New York per partecipare al dibattito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dopo una spinta per un cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati. "Durante il volo, ho approvato l'eliminazione del capo dell'unità UAV, tra le altre cose, ed è stato eliminato. La mia politica, la nostra politica, è chiara: continuiamo a colpire Hezbollah con tutta la forza. Non ci fermeremo finché non raggiungeremo tutti i nostri obiettivi, primo tra tutti il ??ritorno sicuro dei residenti del nord alle loro case", ha dichiarato.