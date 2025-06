Moda, sfilata di Louis Vuitton Uomo in Place Beaubourg a Parigi

Parigi, 25 giu. (askanews) - In passerella sfilano i capi della collezione pr t-à-porter maschile Primavera/Estate 2025-26 realizzata dal cantante e stilista Pharrell Williams per Louis Vuitton, in apertura della Settimana della Moda Uomo di Parigi. Tra le centinaia di ospiti, la cantante Beyoncé, l'attore americano Bradley Cooper, il regista Spike Lee e il cestista francese Victor Wembanyama. Marrone, rosa antico, blu navy e rosso ciliegia compongono la palette di questa collezione, impreziosita anche da un motivo safari piuttosto infantile.