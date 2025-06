Napoli, 26 giu. (askanews) - A Napoli un uomo è morto in un'esplosione in un palazzo di via Peppino De Filippo, avvenuta all'interno di un ristorante.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti poco dopo l'incidente, nella serata del 25 giugno, e hanno soccorso una persona, salvandola. Poi sono cominciate le ricerche di un 55enne che risultava disperso e che dopo qualche ora è stato ritrovato senza vita.

Secondo i primi rilievi l'esplosione sarebbe stata provocata da una fuga di gas.