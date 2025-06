Allo Zoo di Sofia docce ghiacciate per elefanti,struzzi e rinoceronti

Sofia, 25 giu. (askanews) - Docce fredde, spruzzini, ghiacciolini con frutta e verdura. Allo Zoo di Sofia, in Bulgaria, gli operatori cercano di tenere freschi gli animali con le temperature estreme di questi giorni, che per il 26 giugno sono previste in ulteriore crescita, intorno ai 40 gradi.

Elefanti, rinocerenti, struzzi vengono rinfrescati con l'acqua mentre gli orsi si tuffano direttamente in piscina, mentre si gustano il loro snack ghiacciato, per la gioia dei visitatori, i pochi che riescono a sopportare la calura per vederli da vicino.