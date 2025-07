Un viale a Roma per Mariangela Melato, Renzo Arbore: lo merita

Roma, 4 lug. (askanews) - Roma omaggio Mariangela Melato. Ora un viale nel cuore di Villa Borghese, accanto alla Casa del Cinema - tra viale Alberto Sordi e viale Marcello Mastroianni - porta il nome dell'attrice scomparsa nel 2013 e interprete di film come "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto", di Lina Wertmuller.

Alla cerimonia d'intitolazione, tra parenti, amici, romani, personalità della cultura e dello spettacolo, hanno preso parte tra gli altri il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'avvocato Giorgio Assumma, presidente della Fondazione Mariangela Melato, Anna Melato, segretaria generale e sorella dell'attrice e Renzo Arbore suo compagno fino alla scomparsa, commosso. "Mi emoziona ricordare Mariangela 12 anni dopo, 12 anni che per me non sono passati, perché è sempre con me - ha detto Arbore - Mariangela merita di essere ricordata non solo come una grande attrice di teatro e cinema ma come una grande donna, una donna con la D maiuscola".