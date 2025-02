Lavoro nel retail: a via prima Open Week di Noi Distribuzione

Milano, 17 feb. (askanews) - Al via la prima Open Week organizzata da Noi Distribuzione per far conoscere le imprese del settore e promuovere le opportunità di lavoro. L'evento in programma fino al 21 febbraio si svolge in diverse città italiane con un calendario consultabile sul sito di Noi Distribuzione e prevede incontri, testimonianze, career e recruiting day dedicati. "E' la prima iniziativa Open Week. Le imprese nel nostro settore si apriranno al ai giovani per farsi conoscere per rappresentare quelle che sono le opportunità occupazionali che sono molto interessanti. Molto spesso si parla del negozio il negozio in molte occasioni è la porta di accesso per questo settore, ma le opportunità di crescita sono molteplici e quindi in questa settimana sarà possibile conoscere meglio il settore, le imprese e le sue opportunità occupazionali", ha detto il presidente di Federdistribuzione, Carlo Alberto Buttarelli.

Secondo una ricerca Pwc e Federdistribuzione il settore conta oltre 440 mila addetti, l'86,5% ha un contratto a tempo indeterminato e il 18% ha meno di 30 anni. "Il settore è in continua crescita da tempo (+3,9% l'occupazione tra il 2018 e il 2023), quindi è un'occupazione stabile anche sui territori. Un'occupazione che si sta sviluppando anche con nuove opportunità professionali, perché la tecnologia oggi è un elemento estremamente importante nel nostro settore, per cui la ricerca di nuove figure professionali, oltre naturalmente al presidio dei negozi nei punti vendita, che abbiano esperienza tecnologica e che possano poi crescere in questa in questo settore", ha spigato Buttarelli.

Le figure più richieste nel 2025 dalle imprese del settore vedono in testa quelle dell'area dei servizi operativi (quasi il 90%), con l'addetto alle vendite e lo specialista nel settore food tra i profili più ricercati (29% e 12%).