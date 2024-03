La Luiss Business School presenta a Villa Blanc l'Executive Talk

Roma, 27 mar. (askanews) - Si è tenuto nella cornice di Villa Blanc l'Executive Talk dal titolo "La Trasformazione delle organizzazioni e del lavoro nel contesto competitivo attuale: tendenze, sfide ed opportunità". Ad aprire i lavori è stato Raffaele Oriani, Dean Luiss Business School.

"La Luiss Business School non ha solamente l'obiettivo di erogare attività di formazione su temi tecnici e manageriali ma ha l'obiettivo di mettere insieme i diversi attori dell'ecosistema. Gli Executive Talk sono, per i nostri partecipanti dei programmi executive, un'occasione per ascoltare e condividere best practice che derivano dal mondo delle aziende. Oggi ci dedichiamo alle risorse umane, motivo per cui abbiamo quattro direttori risorse umane esperti di quattro aziende importanti: Paola Boromei di Snam, Matteo Di Pasquale di Valentino, Giuseppina Falcucci di Lottomatica ed Adriano Mureddu del Gruppo Ferrovie dello Stato che contribuiranno in modo molto efficace alla discussione su queste tematiche a beneficio di tutti i nostri partecipanti".

Una giornata importante per fare il punto sulle trasformazioni che interessano le organizzazioni, i processi e i profili professionali con un focus sulle iniziative della funzione HR volte a cogliere le sfide del mondo del lavoro trasformandole in opportunità competitive.