La Florida ancora in ginocchio dopo il passaggio dell'uragano Milton

Sarasota, 12 ott. (askanews) - I residenti di Sarasota, Florida, fanno la fila in una stazione d i servizio, taniche in mano, per fare il pieno di carburante, che scarseggia da quando la gente ha evacuato la zona prima dell'arrivo dell'uragano Milton. Lo stato del sud è ancora in ginocchio per i danni provocati dal violento uragano. Il bilancio delle vittime è salito ad almeno 16 e milioni di persone sono ancora senza elettricità mentre i residenti hanno iniziato il doloroso processo di rimettere insieme le loro vite.

Milton ha risparmiato le aree densamente popolate di Tampa Bay, per lo più, ma ha innescato tornado su un'ampia area.