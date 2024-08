Kamala Harris a Chicago per la Convention Democratica

Chicago, 19 ago. (askanews) - Kamala Harris è arrivata a Chicago per la Convention Democratica, forse il momento più cruciale nella sua campagna elettorale contro Donald Trump. È scesa sorridente e sicura dall'Air Force Two con suo marito Doug Emhoff dopo una giornata di campagna in Pennsylvania. La vicepresidente degli Stati Uniti, che terrà il discorso principale giovedì ha sostituito il presidente Joe Biden come candidato del partito.

Saranno quattro giorni intensi con i temi e il programma della campagna elettorale. Sul palco con lei saliranno anche gli ex presidenti democratici Clinton e Obama.

Rinforzata dai nuovi sondaggi che la danno in vantaggio o in pari in una serie di Stati indecisi e cruciali per le urne di novembre, come Arizona, Georgia, Nevada e North Carolina, Harris punta a conquistare l'elettorato indeciso e si fa largo tra giovani e donne.