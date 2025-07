La BCE mantiene stabili i tassi dopo una lunga serie di tagli

Francoforte, 24 lug. (askanews) - La Banca Centrale Europea mantiene stabili i tassi di interesse, in pausa dopo una lunga serie di tagli, mentre i responsabili politici affrontano le turbolenze economiche globali innescate dalla volatile politica commerciale statunitense. La banca centrale mantiene il tasso di interesse di riferimento sui depositi al 2%, come ampiamente previsto. Questo segue una serie di riduzioni a partire da metà 2024, in seguito all'abbassamento dei tassi da parte della BCE in risposta al rallentamento dell'inflazione.