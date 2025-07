Vertice Ue-Cina a Pechino, Von der Leyen: riequilibrare relazioni

Milano, 24 lug. (askanews) - I vertici dell'Unione europea sono a Pechino per il 25esimo summit Ue-Cina.

La presidente della Comissione europea Ursula Von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa hanno incontrato il presidente Xi Jinping.

"Riequilibrare le nostre relazioni bilaterali è essenziale - ha detto Von der Leyen - perché per essere sostenibili le relazioni devono essere reciprocamente vantaggiose. Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale che la Cina e l'Europa riconoscano le rispettive preoccupazioni e si facciano avanti per trovare soluzioni reali".

Fra le preoccupazioni dell'Europa quelle commerciali, per cui la presidente della Commissione ha chiesto di "aumentare l'accesso al mercato cinese per le aziende europee".

Costa si è augurato che la Cina usi la sua influenza come membro permanente della Nato sulla Russia per porre fine alla guerra in Ucraina, poi ha espresso le sue preoccupazioni per il rispetto dei diritti umani nel Paese.

"La promozione e la tutela dei diritti umani sono un pilastro centrale delle relazioni dell'Unione europea con gli altri Paesi, compresa la Cina", "Abbiamo ribadito le nostre preoccupazioni e continueremo a impegnarci su questa importante questione".