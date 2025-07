Roma, 24 lug. (askanews) - "Oggi, con il provvedimento che abbiamo chiamato "ColtivaItalia", investiamo un miliardo di euro nel settore agricolo per sostenere le produzioni nazionali strategiche e diminuire così la nostra dipendenza dall'estero" ha detto in un videomessaggio la premier Giorgia Meloni annunciando il provvedimento sull'agricoltura. "Continuiamo a difendere, anche e soprattutto in Europa, le istanze dei nostri agricoltori e dei nostri produttori".