In anteprima il video "Il segno dei vincenti" di Serena Schintu

Milano, 5 mar. (askanews) - In anteprima il video del nuovo singolo di Serena Schintu "Il segno dei vincenti". Un brano che racchiude in sé potenza, profondità ed energia.

"È una canzone dove parole e musica sono collegate, diversa dai soliti schemi, con una sonorità pop-rock che mi ricorda gli anni d'oro della musica italiana" dice Serena.

Il testo si apre con una serie di domande, una sorta di dialogo che potrebbe essere introspettivo oppure rivolto ad un possibile interlocutore.

"Parla di chi riesce a risollevarsi da una serie di contingenze del destino avverso - continua l'artista - o di quando ci si prefigge degli obiettivi e si fa di tutto pur di trasformarli in realtà. Cos'è quella cosa che fa stare bene davvero, a costo zero? Indubbiamente trovare quella spinta interiore che porti a migliorare la condizione di quel momento e non solo, la motivazione che fa sentire vivi e fa ritrovare quella voglia di mettersi in gioco, per accelerare la fase di co-creazione. Nel brano è presente sia un aspetto introspettivo del proprio inconscio, sia una voce esterna che invoglia ad agire, ovvero creare le condizioni ideali, imparare a non trattenere quelle situazioni negative che rischiano di diventare un ostacolo, combattendo e rispondendo colpo su colpo, prendere con leggerezza senza abbattersi e andare avanti sempre e comunque. Le fasi negative, il fatto di non dare loro troppa importanza, aprono le porte a quella consapevolezza che tutto può migliorare e può essere gestito a seconda della propria volontà e della propria forza"

Il videoclip (regia di Gianni Dettori)