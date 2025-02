Il Re di Giordania dopo incontro con Trump: no sfollamento palestinesi

Milano, 12 feb. (askanews) - "Ho ribadito la ferma posizione della Giordania contro lo sfollamento dei palestinesi da Gaza e Cisgiordania. Questa è la posizione araba. Ricostruire Gaza senza sfollare i palestinesi e affrontare la terribile situazione umanitaria dovrebbe essere la priorità per tutti": è quanto ha scritto su X il re di Giordania Abdullah II al termine del suo incontro alla Casa Bianca con il presidente americano Donald Trump e della visita ai senatori americani.

Il re ha definito "costruttivo" l'incontro, nel corso del quale si è discusso della partnership della Giordania con gli Stati Uniti "per la stabilità, la pace e la sicurezza reciproca".

"Arrivare a una pace giusta sulla base della soluzione dei due stati è il modo per garantire la stabilità regionale", ha rimarcato re Abdullah II che ha definito Trump "un uomo di pace, determinante per la tregua a Gaza".

"Penso che una delle cose che possiamo fare subito è portare 2.000 bambini malati di cancro o in gravi condizioni in Giordania il più rapidamente possibile. E poi aspettiamo, credo, che gli egiziani presentino il loro piano su come possiamo collaborare con il presidente per risolvere le sfide di Gaza".

Ma su Gaza, Trump, seduto allo studio ovale al fianco del re giordano, ha ribadito la sua idea: la Striscia sotto l'autorità statunitense.

"Questo sarà un fattore importante per portare la pace in Medio Oriente", ha concluso Trump.