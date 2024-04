Dagli Usa ok a piano di aiuti da 95 miliardi di dollari, 61 a Ucraina

Roma, 24 apr. (askanews) - Il Congresso americano ha adottato un gigantesco pacchetto di aiuti militari ed economici per l'Ucraina, pari a 61 miliardi di dollari, risultato di mesi di negoziati estremamente tesi e laboriosi. Il piano approvato, per complessivi 95 miliardi di dollari, comprende anche fondi per Israele e Taiwan, nonché un vero e proprio ultimatum sulla diffusione di TikTok in Usa, ed ha ricevuto un sostegno schiacciante al Senato.

"Finalmente, finalmente, finalmente. Stasera, dopo più di sei mesi di duro lavoro e molti colpi di scena, l'America manda un messaggio al mondo intero: non vi volteremo le spalle", ha esultato il leader dei Democratici al Senato, Chuck Schumer.

Joe Biden ha promesso di promulgare questo testo, adottato pochi giorni prima dalla Camera dei Rappresentanti, l'altra componente del Congresso americano. "Firmerò questo disegno di legge e mi rivolgerò al popolo americano non appena arriverà sulla mia scrivania, in modo che possiamo iniziare a inviare armi e attrezzature all'Ucraina questa settimana", ha dichiarato il presidente americano. Il Congresso ha risposto alla "chiamata della storia" con questa legge che mira a "rafforzare la nostra sicurezza nazionale e inviare un messaggio al mondo sul potere della leadership americana", ha aggiunto in un comunicato stampa.

Questi fondi sono il risultato di mesi di negoziati estremamente aspri, delle pressioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington e degli alleati di tutto il mondo. "Sono grato al Senato degli Stati Uniti per aver approvato oggi un aiuto vitale all'Ucraina", ha scritto il presidente ucraino sui social media poco dopo l'approvazione del pacchetto di aiuti.