Israele ha iniziato l'evacuazione dei civili da Rafah

Roma, 6 mag. (askanews) - Israele ha iniziato l'evacuazione di parti della popolazione civile di Rafah, nel sud di Gaza, in vista di operazioni contro Hamas, mentre l'esercito israeliano ha diffuso una infografica e invitato i palestinesi a raggiungere una "zona umanitaria allargata" nella Striscia di Gaza.

Israele ha annunciato nelle ultime ore che il valico di frontiera di Kerem Shalom resterà chiuso dopo che un razzo lanciato domenica da Gaza è caduto nelle vicinanze, uccidendo tre soldati; e proseguono i combattimenti tra Israele e Hamas, con 16 persone uccise in attacchi israeliani su Rafah.

Nella notte, il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin ha parlato con il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant dei negoziati in corso sugli ostaggi, degli sforzi di assistenza umanitaria e della situazione a Rafah.

Gli sforzi per una tregua nella Striscia di Gaza sono bloccati, un'impasse da cui i mediatori internazionali dovranno cercare di uscire nel corso di un "incontro di emergenza" in programma in Qatar. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito domenica sera che Israele non può "accettare" le richieste del movimento islamico, che chiede un cessate il fuoco definitivo nel territorio palestinese come prerequisito per qualsiasi accordo, in particolare sul rilascio degli ostaggi.

L'offerta dei paesi mediatori - Qatar, Egitto e Stati Uniti -, presentata ad Hamas alla fine di aprile, prevede infatti una tregua associata alla liberazione degli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza, in cambio dei prigionieri palestinesi detenuti da Israele.