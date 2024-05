Lautaro: "Ho volontà di rinnovare con l'Inter"

Roma, 6 mag. (askanews) - "Quando sono arrivato all'Inter, tutta la gente che lavora lì e tutti i tifosi mi hanno trattato in maniera speciale, mi hanno dato una grandissima mano, sono molto grato. Poi come ho sempre detto da quando ho iniziato a giocare, nel calcio non si sa mai cosa succede, però io sono sicuro che a Milano sto benissimo, la mia famiglia si trova benissimo e ho volontà di rinnovare con l'Inter": lo ha detto l'attaccante dell'Inter Lautaro Martìnez, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove.