Roma, 6 mag. (askanews) - Centinaia di persone della comunità tibetana protestano a Parigi contro la visita del presidente cinese Jinping in Francia. "Era molto importante organizzare una manifestazione per fargli sapere che non è il benvenuto", ha spiegato ad Afp Yangkey Muccini, del comitato direttivo della Comunità tibetana in Francia.