Roma, 1 ott. (askanews) - In occasione della Milano Fashion Week di settembre, Blauer presenta B.GLAM, una capsule collection esclusiva che inaugura un nuovo capitolo nell'evoluzione del brand. Pensata per affermare Blauer nel segmento premium del womenswear internazionale, B.GLAM rappresenta l'incontro tra tessuti di pregio, innovazione tecnica, ricerca stilistica e attitudine premium, reinterpretando il DNA del marchio attraverso una visione contemporanea, sofisticata e fortemente fashion.

Enzo Fusco, Presidente di FGF Industry:

"Un pò lo chiamiamo uno studio di laboratorio, stiamo sperimentando materiali nuovi visto che Blauer ha sempre avuto materiali tecnici facendo tanta ricerca e ci piaceva fare un prodotto per una donna moderna che possa andare in ufficio e con lo stesso capo la sera andare a una cena o a un evento senza doversi cambiare. Con leggerezza materiali nuovi e un pò di colore".

Composta da venti look femminili e distribuita esclusivamente in una selezione di best shop internazionali, la collezione è l'espressione più esclusiva dell'universo Blauer. La collezione esplora l'incontro tra performance e femminilità grazie a un'attenta ricerca sui materiali. E sui colori:

"Se vediamo le stampe mi ricordano un tramonto bellissimo colorato, l'ispirazione è basata anche sui fiori guardando ai colori che abbiamo messo, colori naturali, delle piante e dei fiori, utili come ispirazione".

Il colore diventa quindi un'affermazione di stile. B.GLAM, abbandona ogni minimalismo per abbracciare una palette vibrante, fatta di accenti intensi, contrasti inaspettati e combinazioni cromatiche che invitano proprio a sperimentare.