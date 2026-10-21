Ces Unveiled Milan, Zoppas: l'Italia non perda il treno dell'AI

Milano, 21 ott. (askanews) - "È un lavoro che abbiamo portato avanti da almeno tre anni per portare il Ces a Milano, in Italia. È una manifestazione ridotta rispetto a quella di Las Vegas, ovviamente, ma è molto importante avere qui questa boutique di tecnologia".

Lo ha detto Matteo Zoppas, presidente dell'Italian Trade Agency (ICE), a margine di Ces Unveiled Milan, sottolineando l'importanza dell'appuntamento per misurare il livello dell'innovazione italiana rispetto al resto del mondo e comprendere quali sfide attendono le imprese per mantenere la propria competitività sui mercati internazionali.

"Se noi vogliamo rimanere competitivi nei mercati esteri e quindi riuscire ad accrescere il nostro Made in Italy, l'intelligenza artificiale sta pervadendo tutte le funzioni aziendali, tutte le attività aziendali che vanno dalla scrittura di una lettera al disegno di un prodotto, alla ricerca e sviluppo, a tutto quello che diventa poi un vantaggio competitivo".

Per Zoppas è quindi fondamentale non perdere terreno nella corsa all'intelligenza artificiale, una trasformazione che procede a ritmi sempre più rapidi e che rischia di ampliare il divario tra chi investe nelle nuove tecnologie e chi rimane indietro.

"Noi dobbiamo prendere questo treno, che si è definito anche ieri essere un treno che ha una velocità esponenziale, e più passa il tempo più è difficile riprenderlo".

L'evento milanese rappresenta inoltre un'occasione per presentare le startup e le tecnologie emergenti italiane agli investitori internazionali, con l'obiettivo di attrarre capitali e rafforzare le esportazioni.

"È anche un momento importante perché si riesce a far capire agli investitori internazionali che abbiamo invitato in Italia quelle che sono le nostre startup, le nostre tecnologie emergenti, e quindi di mettere un faro globale nel resto del mondo su quelle che sono le nostre nuove tecnologie, per poter avere maggiori investimenti diretti in Italia e anche maggiore vendita per aumentare l'export".