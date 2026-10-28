ULTIME NOTIZIE 28 OTTOBRE 2026

Israele al voto, deputato arabo-israeliano denuncia ostacoli nei seggi

Milano, 27 ott. (askanews) - E' alta alta l'affluenza in Israele per le prime elezioni legislative dopo il 7 ottobre, un voto decisivo per il futuro politico del Paese e del premier Benjamin Netanyahu. A Tayibe, città a maggioranza araba, si è recato alle urne Ahmad Tibi, deputato arabo-israeliano alla Knesset e leader del Movimento arabo per il cambiamento.

"È chiaro che si stanno facendo tentativi per ostacolare il processo elettorale rallentandolo. Sappiamo chi c'è dietro questi tentativi, perché si sentono sconfitti. Nonostante questi tentativi di ostruzione, gli elettori sono determinati a rimanere nei seggi, qualunque siano gli ostacoli o i ritardi, finché non avranno votato."

Secondo Tibi, le lunghe code registrate fin dalle prime ore sarebbero proprio la conseguenza di questi rallentamenti. "E sono certo che queste lunghe file che vediamo questa mattina non esistevano in precedenza. Nonostante i tentativi di ostruzione, queste persone e coloro che le hanno mandate torneranno a casa delusi, e alla fine della giornata rimanderemo a casa coloro che le hanno mandate."

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