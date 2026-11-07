Tosini (MBDA Italia): deterrenza al centro strategie navali

Roma, 7 nov. (askanews) - "Euronaval è una grande vetrina per tutte le aziende e, in particolare per noi, un'occasione per mostrare ai clienti e alle Forze armate le nostre capacità e quanto possiamo contribuire a supportare le nostre Forze armate in questo momento particolarmente teso dal punto di vista geopolitico. È un'opportunità per stringere rapporti, consolidare quelli già esistenti e definire insieme le traiettorie del futuro".

Lo ha dichiarato Renzo Tosini, Managing director di MBDA Italia, al Media Space AIAD "en directe!" a Euronaval, il salone internazionale della difesa navale in corso a Parigi.

"MBDA ha una tradizione decennale nel settore navale. Le direttrici sono principalmente due. La prima, più storica, è quella della difesa aerea, dove stiamo offrendo soluzioni multilayer. Per ottimizzare l'affordability per i nostri clienti, sviluppiamo sempre più soluzioni capaci di integrare diversi livelli di difesa, per proteggere in maniera coerente gli assetti della Marina".

"L'altra direttrice è sicuramente quella della deterrenza. Come si può vedere qui a Euronaval, MBDA presenta un'ampia gamma di prodotti: dai missili antinave, più o meno avanzati, come il Teseo, il nostro sistema italiano, fino ad altri missili destinati ad attacchi in profondità. È una capacità che sta emergendo con sempre maggiore forza e che suscita interesse da parte di tutti i nostri clienti", ha concluso Tosini.