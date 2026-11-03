Israele, leader opposizione Eisenkot esclude un governo con Netanyahu

Tel Aviv, 3 nov. (askanews) - Il blocco dell'opposizione israeliana guidato da Gadi Eisenkot si è riunito per la prima volta dopo le elezioni per definire una strategia su come destituire il premier Benjamin Netanyahu, non senza divisioni sulla possibilità di allearsi con i parlamentari arabo-israeliani. Il leader del partito Yashar esclude la possibilità di entrare a far parte di un governo guidato da Netanyahu, anche se a chiederlo fosse il presidente americano Donald Trump. "Non siederò in un governo guidato da Netanyahu", avrebbe detto Eisenkot nell'incontro a porte chiuse, aggiungendo: "Se Trump mi chiamasse, rispetterei il presidente, ma ribadirei che si tratta di una questione interna israeliana".

I leader dei partiti dell'opposizione si sono riuniti a Herzliya, il polo dell'industria tecnologica a nord di Tel Aviv dove risiede l'ex capo delle forze armate Eisenkot, una settimana dopo le elezioni in cui hanno conquistato 48 seggi, contro i 53 dello schieramento di Netanyahu, ma entrambe le parti non hanno la maggioranza. Yair Lapid, leader dell'opposizione israeliana ed ex primo ministro, ha dichiarato alla stampa:

"Mi è stato presentato tutto il materiale dei servizi segreti, sia dal capo dello Shin Bet che dalla Commissione elettorale centrale. Le elezioni sono state democratiche e regolari, non c'è assolutamente alcun motivo per annullarle. Loro - ha detto riferendosi a Netanyahu e i suoi alleati - semplicemente non sono disposti ad ammettere di aver perso".

"Quello che dobbiamo fare ora è andare a formare un governo, perché quanto accaduto negli ultimi giorni non fa che ricordarci che dobbiamo allontanare Netanyahu e i suoi collaboratori dall'ufficio del primo ministro. Hanno già causato abbastanza danni allo Stato di Israele e al popolo israeliano", ha concluso.

I partiti israeliani a maggioranza araba - assenti dai colloqui di Herzliya - hanno ottenuto risultati storici la scorsa settimana, conquistando 19 seggi nel parlamento composto da 120 membri e potrebbero garantire a Eisenkot la maggioranza, ma l'opposizione per ora resta divisa sulla possibilità di allearsi con loro.