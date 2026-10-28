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Papa: la guerra non è mai santa, mai farla in nome di Dio

Roma, 27 ott. (askanews) - "Dobbiamo ricostruire ovunque la pace, non preparare altre guerre! La guerra non può mai essere fatta in nome di Dio! Per noi credenti, 'combattere in nome della religione significa, in realtà, colpire la religione stessa'". Non c'è nessuna guerra santa: solo la pace è santa!": è il monito di Papa Leone contenuto nel videomessaggio inviato ai partecipanti dell'Incontro Internazionale "Pace disarmata e disarmante", promosso dalla Comunità di Sant'Egidio ad Assisi.

"Proprio in questi tempi di cultura della potenza - ha aggiunto il Papa - c'è bisogno di far crescere lo spirito di Assisi, che è rifiuto della legittimazione religiosa della guerra, spirito di mediazione e dialogo, esperienza contemplativa e azione creativa per un futuro di pace. Sì, perché la pace deve tornare a essere l'ideale comune dei popoli, la stella che guida ogni nostra scelta, il criterio che smaschera l'ingiustizia, l'orizzonte comune di tutte le genti".

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