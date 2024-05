A Roma il debutto di "Puccini Dance Circus Opera"

Roma, 29 mag. (askanews) - In occasione del centenario della morte di Puccini, la Compagnia blucinQue presenta in prima assoluta uno spettacolo in cui teatro, danza, musica dal vivo, opera lirica e circo contemporaneo dialogano e si intrecciano sulla scena, per creare una nuova opera. "Puccini Dance Circus Opera", per coro di corpi e strumenti è un progetto che nasce da una co-produzione tra blucinQue, Entroterre Festival e Orchestra della Toscana ed è sostenuto dal Centro nazionale di produzione blucinQue Nice. Anteprima il 7-9 giugno al Festival Internazionale Sul Filo del Circo - Grugliasco e 16-22 giugno al Festival Funambolika - Pescara. Poi il debutto il 24 e 25 giugno al Caracalla Festival, a Roma.

Porta in scena dodici protagoniste al femminile (5 performer, un trio d'archi, una musicista di elettronica e violoncello, una voce con la direzione della coreografa e una direttrice d'orchestra), un'orchestra di 45 musicisti, facendo emergere le caratteristiche di cinque icone femminili delle opere del compositore: Manon Lescaut (1883); La Bohème (1896); Tosca (1900); Madame Butterfly (1904); e Turandot (1926). "La volontà è quella di parlare intimamente al pubblico per portarlo in un viaggio visionario", commenta Caterina Mochi Sismondi, direttrice artistica della Compagnia blucinQue e regista e coreografa dello spettacolo.