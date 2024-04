A Copenhagen crollata anche la facciata dell'antica Borsa

Copenhagen, 18 apr. (askanews) - Anche la facciata dello storico edificio della Borsa di Copenhagen è crollata, a tre giorni dall'inizio del rogo che già aveva distrutto il pinnacolo del palazzo del 17esimo secolo, alto 54 metri.

I vigili del fuoco sono ancora in azione per spegnere le ultime fiamme dell'incendio che si è dichiarato all'alba del 16 aprile. Metà dell'edificio, che ospitava anche numerose opere d'arte, è andata distrutta provocando shock e lutto fra i danesi, per cui la Borsa era un simbolo nazionale.

Nel crollo della facciata nessuno è rimasto ferito; le squadre di soccorso sono state fatte evacuare in tempo.