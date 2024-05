Zaia accoglie il Papa: Francesco ci ha portato un sorriso

Milano, 18 mag. (askanews) - "Il santo padre ci ha accolto con un sorriso anche questa mattina, santo padre che avrà una giornata intensa anche qui a Verona, come accaduto a Venezia, però Papa Francesco porta un messaggio di pace e di attenzione verso gli ultimi. Questo è un Papa che ci piace, è un Papa che è vicino alla gente. Ed è giusto dire che anche oggi si scriverà una pagina di storia, di quello che è il Veneto e di quello che è la storia delle visite pastorali del Papa". Così il presidente della regione Veneto Luca Zaia in attesa di Papa Francesco, in arrivo con l'elicottero sul piazzale dello stadio Bentegodi a Verona.