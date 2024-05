Von der Leyen: "Cina e Ue hanno interesse per pace e sicurezza"

Parigi, 6 mag. (askanews) - "La Cina e l'Unione europea hanno un interesse comune alla pace e alla sicurezza e al funzionamento efficace di un ordine internazionale basato su regole. Soprattutto in un contesto molto turbolento, sia in Europa, nel Medio Oriente o nell''sia orientale". Lo ha sottolineato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rivolgendosi a Xi Jinping in occasione di un incontro all'Eliseo con il presidente cinese e il capo dello Stato francese Emmanuel Macron.

"Siamo determinati a fermare la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e a stabilire una pace giusta e duratura", ha aggiunto la presidente.