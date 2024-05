Von der Leyen annuncia un miliardo di euro in aiuti al Libano

Roma, 2 mag. (askanews) - Ursula von der Leyen ha annunciato un miliardo di euro in aiuti per sostenere la stabilità socio-economica del Libano, Paese che attraversa una pesante crisi economico finanziaria aggravata dalla crisi migratoria e dalla minaccia di una guerra contro Israele. La presidente della Commissione europea in conferenza stampa congiunta con il primo ministro libanese Najib Mikati ha invitato il paese a cooperare:

"Quarto, per aiutarvi a gestire le migrazioni, siamo impegnati a mantenere percorsi legali aperti verso l'Europa, e a ricollocare i rifugiati dal Libano all'Ue. Allo stesso tempo - ha avvertito Von der Leyen - contiamo sulla vostra buona cooperazione per prevenire l'immigrazione clandestina e per combattere il traffico di migranti".

"Ciò consentirebbe al clima imprenditoriale e al settore bancario di riconquistare la fiducia della comunità internazionale e così consentendo investimenti del settore privato", ha aggiunto, augurando al Libano uno "slancio economico positivo".

"Respingiamo l'idea di vedere il nostro Paese trasformarsi in una patria alternativa e invitiamo i nostri amici dell'Unione Europea a mantenere il valore del Libano e a risolvere questo problema radicalmente e al più presto possibile", ha aggiunto il primo ministro libanese, sottolineando che molte regioni della Siria attualmente sono diventate sicure, il che facilita il processo di rimpatrio dei rifugiati.