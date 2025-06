Viaggi di nozze, millennilas protagonisti ed esperienze su misura

Milano, 18 giu. (askanews) - La società cambia, e con essa anche i viaggi di nozze, che restano però un elemento importante nella vita delle persone. CartOrange, operatore specializzato nella consulenza di viaggio, ha pubblicato la seconda edizione del proprio Osservatorio sulle lune di miele degli italiani, dal quale emerge un ritratto degli honeymooner di oggi. "L'identitikit è presto fatto - ha detto ad askanews Gianpaolo Romano, amministratore delegato di CartOrange - è sostanzialmente un millennial, età media di 38 anni, che ha idee molto più precise sul proprio viaggio di nozze, cioè vuole un viaggio di nozze dinamico, assolutamente rispondente ai propri desideri e ai propri sogni, e proprio per questo cerca un viaggio su misura ed è quindi anche disponibile a investire su questo viaggio. Tante vero che in base alla seconda edizione dell'Osservatorio quest'anno la spesa media a persona è stata pari a 5.062 euro, quindi in crescita rispetto all'anno precedente di un 5%".

Un 22% è comunque rappresentato da persone più adulte, Boomers e Generazione X, ma anche i nativi digitali si affacciano all'esperienza del viaggio di nozze. "Un 8 % dei clienti che hanno fatto un viaggio di nozze con noi - ha aggiunto l'ad di CartOrange - appartiene a questa generazione e qui vediamo delle discontinuità che saranno molto interessanti anche nel futuro, perché questa generazione è più attenta al prezzo, più attenta all'approccio digitale e più attenta anche a destagionalizzare il viaggio".

La ricerca anche di soluzioni in bassa stagione e con più attenzione al budget è un elemento nuovo, mentre le destinazioni preferite in assoluto si consolidano: "Rimane assolutamente come destinazione l'Asia - ci ha detto ancora Romano -. L'Asia è al top nei desideri dei viaggiatori di nozze, tutte le destinazioni d'Asia, ma soprattutto il Giappone. Ben 24 coppie su 100 scelgono il Giappone come destinazione del loro viaggio di nozze. Poi al secondo posto, in questa top 10, ci sono gli Stati Uniti che comunque pur scendendo di un punto percentuale rimangono una destinazione sogno per gli italiani soprattutto al sud Italia, al centro sud Italia".

Però, anche qui, arrivano novità significative come una forte crescita delle destinazioni sudamericane, con il Perù in particolare evidenza. Ma le sorprese non sono finite: "Il viaggio di nozze - ha concluso Gianpaolo Romano - deve essere un viaggio sempre più dinamico, quindi è un po' finita l'idea che il mare è protagonista del viaggio di nozze, tant'è vero che il 55 % dei viaggiatori di nozze sceglie viaggi senza il mare". Secondo l'Osservatorio di CartOrange cresce anche il numero dei viaggi di nozze fatti con i figli ed emerge che sono sempre di più gli italiani che viaggiano all'estero anche con bambini piccoli.