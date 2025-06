"Adotta una ciclabile": il progetto di KLM fa tappa a Bologna

Bologna, 18 giu. (askanews) - Il Parco Nicholas Green di Bologna ora può godersi un sottopasso ciclopedonale riqualificato al meglio. Merito del lavoro del comune del capoluogo emiliano e KLM Royal Dutch Airlines, che insieme hanno celebrato la fine dei lavori di manutenzione iniziati lo scorso aprile. Grazie al progetto "Adotta una ciclabile", la compagnia aerea olandese KLM si è posta l'obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile e uno stile di vita sano nelle città italiane. Come è stato possibile lo spiega Alexandeer Vervoort, commercial director di KLM per l'Italia: "La nostra intenzione è promuovere una mobilità urbana più sostenibile affinché ne possano beneficiare tutti i cittadini italiani. Per sensibilizzare verso questo tema abbiamo lavorato sull'utilizzo delle biciclette che, oltre a rappresentare l'Olanda, sono l'emblema di una mobilità più sostenibile e uno stile di vità più sano. Vogliamo promuovere l'uso della bicicletta per creare anche un punto di contatto tra le città italiane e l'Olanda. In questo piano, Bologna è sicuramente strategica poiché il nostro gruppo opera numerosi voli, circa quattro al giorno, in questa città".

Migliorata la pavimentazione e la luminosità del tratto, con il rifacimento dell'asfaltatura, il ripristino di parte di oblò e pareti e la nuova colorazione con tinta chiara. Il tutto perfezionando la sicurezza per pedoni e biciclette, sottolinea Lucia Impiccini, direttore marketing Italia di KLM: "Tra KLM che è un'azienda olandese dove la bicicletta è il mezzo di trasporto di riferimento e Bologna che è una delle città italiane più avanti nello sviluppo della sostenibilità urbana, questo matrimonio ci sembrava automatico. Sarà un progetto vincente, nell'ottica del miglioramento della fruibilità del sottopasso, ma anche nell'abbellimento con luci, specchio, segnaletica e colori".

Una novità sposata al meglio dal comune di Bologna, rappresentato per il taglio del nastro dall'assessore per la nuova mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale, Michele Campaniello: "Un passo in avanti verso una ciclabilità più sicura ma anche più bella: questo spazio viene restituito in modo più funzionale, ma anche più bello. Ci tengo a ringraziare KLM per il contributo dato alla città di Bologna".

Il progetto "Adotta una ciclabile" di KLM, lanciato a ottobre 2023 in collaborazione con PisteCiclabili.com, era già arrivato a Busto Arsizio, Genova, Milano e Napoli. A giugno 2025, la compagnia olandese si è impegnata a sostenere un costo pari a un totale di 10 km di manutenzione, per rafforzare ancora il legame con l'Italia.