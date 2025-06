A Pitti Uomo 108, le novità ecosostenibili di Michael Coal

Firenze, 18 giu. (askanews) - A Firenze edizione 108 di Pitti Uomo, l'evento di riferimento per la moda maschile internazionale, tra innovazione, tradizione e sostenibilità. Le tendenze della Spring-Summer 2026 vedono un mix tra minimalismo e dettagli audaci, con un forte focus su materiali innovativi e sostenibili. Tra le novità, spiccano le collezioni che celebrano l'autenticità e la sperimentazione. E' senza dubbio il caso di Michael Coal, con la sua linea Acquerello. Le tinture sono realizzate con pigmenti a molecole ridotte e derivati da materiali riciclati.

Si attivano a basse temperature, consentendo un risparmio energetico del 40% rispetto ai processi tradizionali.

"Siamo riusciti -osserva il direttore creativo di Michael Coal, Michele Carbone- a mettere a punto un trattamento a bassa temperatura per ottenere questo effetto di sbrinatura, che riesce a mantenere la brillantezza del capo anche dopo i lavaggi domestici. Ma la cosa fondamentale è che lo produciamo a basso costo energetico. Proprio per questo è stato definito un pantalone eco sostenibile come dimostra la certificazione al suo interno".

Il colore è proposto anche in total look coordinati, valorizzati da sfumature pastello. Tessuti ultraleggeri e silhouette fluide anche per la linea Light Touch, che regala un movimento armonioso ed impercettibile. Intanto, il best seller di Michael Coal continua ad essere One More Size, il pantalone brevettato, amato per la sua capacità di adattarsi fino a una taglia e mezza in più. Unisce innovazione e comfort, ridefinendo il concetto di vestibilità con eleganza e intelligenza sartoriale.

Il 2025 vede raccogliere i frutti degli investimenti strutturali e della nuova logistica.

"Noi stiamo consolidando sempre di più i nostri i mercati europei e l'obiettivo fondamentale che abbiamo adesso è di spingere sui mercati extraeuropei. L'azienda entro la fine del 2025 vuole inserirsi in nuove nazioni dove poter espandere il marchio Michael Coal", conclude Carbone.

Michael Coal è presente in Germania, Scandinavia, Francia e Spagna e punta su Russia e Giappone.