Apulia Water Forum, Mazzolani: Potenziata rete idrodipolomazia

Bari, 18 giu. (askanews) - A margine dell'evento Apulia Water Forum 2025, promosso da askanews, nel palazzo di acquedotto pugliese, abbiamo parlato con Gianfredi Mazzolani, Direttore Direzione Ricerca, Sviluppo E Attività Internazionali, Acquedotto Pugliese:

"Idrodiplomazia, Acquedotto Pugliese negli ultimi anni ha potenziato la rete dell'idrodiplomazia non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale collaborando con diversi partner che sono utiliti come noi oppure soggetti istituzionali, piccole e medie imprese, start-up centri di ricerca, università alla costruzione e all'implementazione di progetti di cooperazione che sono finanziati dalla coesione territoriale europea. Ci sono un'ottantina di programmi interreg uno di questi è gestito come managing authority dalla regione Puglia il South Adriatic ma ce ne sono molti altri alcuni dei quali ricomprendono la Puglia tra i territori eleggibili".