Apulia Water Forum 2025, Di Terlizzi: lavorare nella gestione dell'acqua

Roma, 18 giu. (askanews) - A margine dell'evento Apulia Water Forum 2025, promosso da askanews, nel palazzo di acquedotto pugliese, abbiamo parlato con Biagio Di Terlizzi, Direttore Ciheam Bari:

"La presenza del Ciheam all'interno di questo contesto vuole portare un'esperienza che è quella che nasce all'interno dei territori mediterranei e non solo su una domanda come razionalizzare l'uso dell'acqua come rendere efficiente l'utilizzo dell'acqua su questo concetto della razionalizzazione dell'acqua e della valorizzazione delle risorse naturali il Ciheam è stato a suo tempo costituito e anche la sede italiana con un corso sulla gestione dell'acqua nel 1962 continua questo tipo di sensibilizzazione, di formazione di addetti dei paesi, dei terzi paesi, quindi partner anche con degli interventi che non solo di ricerca ma di cooperazione direttamente in quegli stessi paesi".