Gerusalemme, 29 mar. (askanews) - Via Crucis dei fedeli di religione cristiana lungo la Via Dolorosa (Sentiero del Dolore) nella Città Vecchia di Gerusalemme. Nonostante la situazione difficile in Medioriente, hanno voluto portare una croce nella processione del Venerdì Santo ripercorrendo le orme di Gesù che avrebbe percorso quelle strade mentre portava la sua croce prima di venire crocifisso.