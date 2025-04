Usa accusano Cina di controllare Canale di Panama: "Lo riprenderemo"

Panama, 9 apr. (askanews) - Non solo dazi, il Canale di Panama torna ed essere un altro terreno di scontro fra Stati Uniti e Cina. "Voglio essere molto chiaro: la Cina non ha costruito questo canale, la Cina non gestisce questo canale e non lo gestirà", ha detto il ministro della Difesa Usa Pete Hegseth in visita a Panama. Il Canale fu scavato dagli Usa che lo aprirono nel 1914, ne hanno ceduto il controllo a Panama nel 1999. Ora Trump ha minacciato di riprenderlo, accusando la Cina di avere troppa influenza sulla gestione di questo cruciale snodo commerciale. In particolare il riferimento è a un consorzio di Hong Kong che gestisce alcuni porti di Panama.

"Alti funzionari statunitensi hanno attaccato maliziosamente la Cina, infangando e minando la cooperazione Cina-Panama, esponendo ancora una volta la natura prepotente degli Stati Uniti - ha risposto Pechino tramite il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian - La Cina esprime la sua ferma opposizione. Chi vuole controllare il Canale di Panama lo sanno tutti. Gli Stati Uniti dovrebbero guardarsi allo specchio e vedere chi minaccia la sovranità, la sicurezza e lo sviluppo degli altri Paesi".