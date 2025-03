Ursula von der Leyen: "Questi sono giorni decisivi per l'Europa"

Bruxelles, 20 mar. (askanews) - "Sono giorni decisivi per l'Europa" ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen arrivano a una riunione di partiti prima del Consiglio europeo a Bruxelles.

Al centro del dibattito, ha detto, oltre all'Ucraina, ci saranno i temi della difesa e della competitività.

Dopo il tradizionale discorso preliminare della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ci sarà un intervento in videoconferenza del presidente ucraino Voldymyr Zelensky, e si farà il punto sul sostegno dell'Ue alla resistenza di Kiev all'invasione russa.

Poi si affronterà il tema Medio Oriente e nel pomeriggio l'Euro Summit "inclusivo", cioè allargato a tutti i Ventisette, in cui interverranno anche la presidente della Bce Christine Lagarde e il presidente dell'Eurogruppo Pascal Donohoe. I leader parleranno in generale della situazione economica, con un focus particolare su semplificazione, energia, e l'Unione del risparmio e degli investimenti, il nuovo nome con cui è stato ribattezzato il progetto, rimasto per anni in stallo, dell'Unione dei mercati dei capitali.