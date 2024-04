Università, il nuovo concorso della Scuola Sant'Anna di Pisa

Pisa, 30 apr. (askanews) - La Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa annuncia l'apertura delle iscrizioni al bando di concorso per l'ammissione ai Corsi Ordinari di primo e secondo livello: la disponibilità totale cresce a 78 posti, suddivisi in 60 per il primo e in 18 per il secondo livello. Chi supera il concorso di ammissione potrà studiare gratuitamente in una delle migliori università al mondo per formazione e ricerca.

"Anche in questo caso -spiega la rettrice Sabina Nuti- proseguiranno con la formazione integrativa ma potranno iscriversi alle lauree magistrati che la Scuola Sant'Anna porta avanti congiuntamente con le Università di Pisa, Firenze e di Trento, o anche studenti che nelle nostre materie sono iscritti alle lauree magistrali dell'Università di Firenze e di Pisa".

Il Sant'Anna mette a disposizione laboratori all'avanguardia, a livello europeo, dove allieve e allievi si possono cimentare in quello che è uno dei core business della Scuola: la ricerca.

"Mi aspetto vivacità, creatività, voglia di imparare, questa è la cosa più importante. Le cose non si imparano perché arrivano dal cielo, ma perché si sta chini sui libri, si fanno girare le rotelline del cervello, per fortuna serve l'impegno; per cui mi aspetto creatività, impegno e guizzo", commenta Christian Cipriani, Preside di Scienze Sperimentali della Scuola Sant'Anna.

La Scuola Sant'Anna garantisce una formazione non solo relativa al corso di laurea prescelto, ma anche spiccatamente interdisciplinare e dal sapore internazionale.

"Accanto a questo -aggiunge Anna Loretoni, Preside di Scienze Sociali- offre occasioni di internazionalizzazione, con la possibilità di soggiorni all'estero, tirocini in istituzioni e aziende. Accanto alla formazione più canonica, questi sono gli elementi che danno veramente qualcosa in più alle nostre allieve e ai nostri allievi. Testimonianza ne è il loro placement dopo il diploma alla Scuola Sant'Anna".

Il termine per presentare le domande è fissato alle ore 12 del 29 luglio per i Corsi Ordinari di primo livello e a ciclo unico, e alle ore 12 del 18 giugno per i Corsi Ordinari di secondo livello.