Un unicorno in Triennale Teatro, Chiara Bersani artista associata

Milano, 10 gen. (askanews) - Chiara Bersani è la nuova artista associata di Triennale Milano Teatro per il triennio 2025-2027. La nomina dell'artista lodigiana si aggiunge a quella del coreografo spagnolo Marcos Morau, fondatore e direttore de La Veronal. Il rapporto di Chiara Bersani con Triennale, spiegano dall'istituzione milanese, si svilupperà in una relazione di confronto e collaborazione continua, attraverso il sostegno produttivo agli spettacoli e l'ospitalità, ma anche con il coinvolgimento in attività laboratoriali, progetti speciali aperti alle più ampie collaborazioni internazionali.

Performer e autrice attiva nell'ambito delle performing arts, del teatro di ricerca e della danza contemporanea, emozionante e profondamente consapevole, Chiara Bersani impersona un modo di essere artista in maniera visceralmente contemporanea, multidisciplinare e viva, politica senza mai rinunciare ai sentimenti e alla tenerezza, che non fa sconti, ma crea un'empatia diversa e unica.

La sua ricerca si basa sul concetto di Corpo Politico e sulla creazione di pratiche volte ad allenarne la presenza e l'azione. L'opera simbolo è Gentle Unicorn del 2017, performance che le è valsa il Premio UBU 2018 come miglior nuova attrice/performer under 35 e il Total Theatre Awards al Festival di Edimburgo nel 2019. Tra le sue collaborazioni possiamo citare quella con l'artista e Leone d'oro Alessandro Sciarroni e quella con Lorenzo Gusti, direttore della GAMeC di Bergamo e uno dei più attenti curatori del contemporaneo.