Un italiano a Valencia per aiutare le vittime delle inondazioni

Valencia, 7 nov. (askanews) - Giuseppe Perricone si definisce un ristoratore missionario. Ovunque ci sia un'emergenza che richiede pasti, si precipita lì con il suo furgone che funge anche da cucina mobile. Vista la situazione è andato in Spagna dopo che la regione sud-orientale del paese è stata colpita da inondazioni che hanno provocato oltre 200 vittime e un centinaio di dispersi.

"Siamo arrivati noi venerdì, il primo giorno abbiamo fatto 2.500 pasti, 2.240 pasti, il secondo giorno ce ne erano rimasti circa 600 pasti, li abbiamo fatti tutti fuori il secondo giorno e poi siamo andati in supermercato a comprare i sandwich aspettando gli altri pasti che arrivano dall'Italia".

Col progetto Arca a Valencia distribuisce pasti per gli sfollati e per i soccorritori che in massa si sono messi a disposizione per aiutare i bisognosi.

"Quello che mi ha colpito tanto è che ci sono tanti giovani, di solito si parla sempre male dei giovani, si dice sempre che non fanno nulla ma invece ho visto veramente un movimento di giovani pazzesco".