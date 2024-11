Perugia, 19 nov. (askanews) - "Abbiamo avuto speranza fin da subito e Stefania, anche in mezzo a una campagna aggressiva, non ha mai ceduto a nessuna provocazione". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a Perugia per festeggiare la vittoria di Stefania Proietti alla guida della regione Umbria. "Abbiamo vinto con l'unità e l'umiltà e ogni pezzo della coalizione ha portato il suo pezzo" ha aggiunto Elly Schlein.