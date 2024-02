Ue, Lollobrigida: il governo si batterà per la ridefinizione della Politica agricola comune

Milano, 15 feb. (askanews) - Il governo si batterà in Europa "per una ridefinizione della Pac (Politica agricola comune), quindi una ridefinizione degli ecoschemi", cioè le specifiche misure di sostenibilità ambientale destinate agli agricoltori volte a tutelare clima, ambiente e benessere degli animali. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, a Milano per un incontro con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale all'agricoltura Alessanro Beduschi.

"La Pac stata programmata prima dell'arrivo del nostro governo ed era condizionata da vicende legate alla sostenibilità ambientale che partivano da fondamenti ideologici più che da analisi delle capacità di relazione con il sistema produttivi della nostra nazione - ha detto il ministro rispondendo ad askanews - noi pensiamo adesso agli agricoltori italiani, abbiamo creato tavoli tecnici per rivedere la Pac, perché si può fare".

"Chiederemo di ragionare - ha aggiunto Lollobrigida - anche sulla ripartizione dei fondi perché sugli ecoschemi, a nostro avviso, c'è un eccesso di risorse e molto meno sull'accoppiato che è la possibilità di difendere quelle produzioni che, oggi, possono essere meno redditizie ma che, invece, sono fondamentali per la sovranità alimentare e per la garanzia di sicurezza alimentare, aspetti sottovalutati dall'Europa, mentre altre nazioni si stanno organizzando per creare catene alimentari certe anche in momenti di conflitto. L'Europa deve ripensare alla sua dimensione".