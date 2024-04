Kiev, 12 apr. (askanews) - I legislatori ucraini hanno approvato un disegno di legge sulla mobilitazione dell'esercito per rafforzare il numero delle truppe contro la Russia. La misura arriva il giorno dopo che una clausola che permetteva ai soldati di lunga data di tornare a casa dal fronte è stata abolita. La legge è progettata per facilitare il reclutamento dell'esercito, ma ha causato una certa rabbia in una nazione esausta da più di due anni di battaglia contro le forze di Mosca.