Tusk: gruppo leader Ue domenica a Londra per piani su Difesa europea

Varsavia, 25 feb. (askanews) - Il primo ministro polacco Donald Tusk ha ospitato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, per discutere di sicurezza e difesa europea in vista di un Consiglio europeo straordinario sulla guerra in Ucraina, che si terrà il 6 marzo.

Alcuni leader europei assieme alla Gran Bretagna si incontreranno già prima di questo vertice Ue a Londra il 2 marzo.

"Domenica saremo insieme a Londra, anche con i nostri amici britannici e con un gruppo di leader, per parlare di questi piani di difesa congiunti" ha detto Tusk, che esercita un ruolo di impulso come capo di governo della Polonia, il paese europeo che durante questo semestre detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue.

"Siamo tutti molto consapevoli di quanto la Russia sia una minaccia. Non solo in Ucraina, ma per la sicurezza europea nel suo complesso, soprattutto su questo confine orientale. Naturalmente è una sfida per tutti noi e non solo per questi paesi. Stiamo costruendo l'Europa della difesa, la priorità è chiara: proteggere il nostro confine orientale" ha spiegato Antonio Costa, che precedentemente aveva chiarito che gli stati membri dell'Unione Europea non richiederanno alcuna risorsa naturale dell'Ucraina in cambio di aiuti.