Trump propone di reinsediare in modo "permanente" i palestinesi da Gaza

Milano, 5 feb. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca per discutere della tregua con Hamas. Trump ha afferma che Gaza è un "sito di demolizione" e ha suggerito di cercare "una bella zona in cui reinsediare le persone in modo permanente in belle case". "Perché Gaza è una garanzia che finiranno per morire. La stessa cosa accadrà di nuovo. È successo più e più volte, e accadrà di nuovo", ha sottolineato. "E nessuno può vivere lì. Non puoi vivere lì. Quindi se possiamo costruire attraverso enormi quantità di denaro fornite da altre persone, nazioni molto ricche, e loro sono disposte a fornirlo...".