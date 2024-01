Trump a processo avverte: negli Usa si creerà il caos

Washington, 9 gen. (askanews) - Trump torna a tuonare a avverte, negli Stati Uniti si creerà una bolgia se il suo procedimento giudiziario andrà avanti. L'ex presidente lo ha detto in una conferenza stampa a conclusione dell'udienza presso la Corte d'appello di Washington, chiamata a valutare se le sue azioni sul rifiuto di certificare i risultati delle elezioni fossero coperti da immunità. "Penso che sia molto ingiusto" quando un oppositore, un oppositore politico, viene perseguito, ha detto Trump. E riferendosi a Biden ha ribadito: "Stanno perdendo in ogni sondaggio, stanno perdendo in quasi tutti i sondaggi".

Trump ha parlato al Waldorf Astoria di Washington DC, dove la Trump Organization aveva gestito un hotel di lusso per diversi anni, compresi i suoi quattro anni di presidenza. La proprietà è stata venduta nel 2022.