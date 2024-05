Toti, Donzelli: si dice estraneo a accuse, diamo tempo di dimostrarlo

Roma, 8 mag. (askanews) - "In passato una nostra sindaca di Terracina è stata arrestata, scelse di dimettersi, poi non è stata nemmeno rinviata a giudizio, è stata archiviata la sua posizione. Credo che, prima di parlare dei elezioni, ci sia il tempo necessario per valutare, Toti dice che non c'è un suo coinvolgimento, diamo il tempo a Toti di dimostrarlo a tutti". Così il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, a proposito alle accuse nei confronti del Governatore della Liguria.

"Noi siamo lineari su questo - ha aggiunto - chiediamo la massima chiarezza, così come l'abbiamo chiesta in Puglia e Piemonte, ci deve essere la massima trasparenza quando si parla di cosa pubblica. Poi però c'è il discorso politico: la magistratura fa il suo corso, ma mentre Toti dice che dimostrerà la sua estraneità da ogni accusa, Emiliano si è vantato da un palco di andare a parlare dalle famiglie dei boss mafiosi per poter consentire di fare politica, se Toti lo avesse fatto gli avrei chiesto oggi le dimissioni".

"Vedremo cosa emerge, è tutto prematuro, rimane la presunzione d'innocenza, ho fiducia sia in Toti che nella giustizia italiana" ha concluso Donzelli.