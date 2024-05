Tornano il 12 maggio "I Viaggi del Cuore" su Canale5

Roma, 10 mag. (askanews) - Da domenica 12 maggio torna il programma I Viaggi del Cuore condotto da Davide Banzato, ogni domenica mattina alle 08.50 su Canale5 per la XVII° edizione. Le puntate andranno in onda anche nel canale internazionale Mediaset Italia. Domenica 12 maggio il primo viaggio sarà in Sicilia a Trapani alla scoperta delle meraviglie e della storia della devozione spirituale di una terra ricca di storia, arte, cultura e paesaggi naturalistici, immergendosi nei riti della Settimana Santa e della celebrazione degli antichi Misteri, visitando la città delle 100 chiese, delle saline e della lavorazione del corallo rosso. Uno spazio speciale sarà dedicato alla devozione della Madonna di Trapani che si è diffusa in Africa, Francia, Spagna, Malta, Stati Uniti e in diverse parti del Mondo. Un altro viaggio porterà i telespettatori alla scoperta della bellezza del creato e all'attualità dell'enciclica Laudato di' di Papa Francesco visitando il Cilento in Campania e ripercorrendo la storia e il cammino di San Nilo. Due viaggi all'estero ci porteranno a scoprire la grande devozione in Francia a Luordes e in Spagna a Murcia e a Caravaca de La Cruz. Altri viaggi saranno dedicati alle figure di san Francesco d'Assisi, sant'Antonio di Padova, san Pio da Pietrelcina, san Francesco da Paola e a regioni ricche di storia e cultura come la Calabria, l'Umbria e la Lombardia. In ogni viaggio ci saranno la fondatrice dell'Associazione internazionale Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, il direttore di Famiglia Cristiana, don Stefano Stimamiglio e gli autori di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità e per uno spazio sulle ultime uscite editoriali. Il tutto sempre con la presenza di Missioni don Bosco aiutandoci ad avere uno sguardo sul Mondo. I Viaggi del Cuore è un format tv ideato e prodotto da Elio Angelo Bonsignore di Me Production insieme alla produttrice per Mediaset R.T.I. Consuelo Bonifati. Autori Davide Banzato (nel ruolo anche di conduttore), e Martina Polimeni; registi Matteo Ricca e Fulvio Bonucci. Nella sua durata di 50 minuti si propone di raggiungere tutti credenti e non, grazie ad un taglio culturale ed investendo mezzi consistenti per una qualità di immagini di alto livello. Gode del patrocinio della Santa Sede con il Dicastero per l'Evangelizzazione.